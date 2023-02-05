Президента Кипра определит второй тур. Пока лидирует экс-глава МИД страны

Его соперником во втором туре, который состоится 12 февраля, стал бывший постпред Кипра при ООН Андреас Мавроянис. Как отмечает издание, это следует из предварительных официальных результатов, обнародованных в воскресенье, 5 февраля.

"По итогам обработки 100% бюллетеней безусловным лидером первого тура стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодулидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов", - констатирует издание.

У обоих лидеров воскресного голосования, по словам Reuters, теперь есть неделя, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, после чего победителю придется бороться с тем, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого Кипра, а также с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и восстановлением имиджа страны, запятнанного коррупционными скандалами и программой "инвестиции в обмен на паспорта".

Кроме того, Reuters напомнил, что Кипр был расколот во время турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Последний раунд мирных переговоров провалился в 2017 году.