RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президента Кипра определит второй тур. Пока лидирует экс-глава МИД страны

Фото: лидер первого тура выборов, экс-глава МИД Кипра Никос Христодулидис (скриншот: vkcyprus.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Бывший глава кипрского Министерства иностранных дел Никос Христодулидис лидирует по итогам первого тура выборов президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Его соперником во втором туре, который состоится 12 февраля, стал бывший постпред Кипра при ООН Андреас Мавроянис. Как отмечает издание, это следует из предварительных официальных результатов, обнародованных в воскресенье, 5 февраля.

"По итогам обработки 100% бюллетеней безусловным лидером первого тура стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодулидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов", - констатирует издание.

У обоих лидеров воскресного голосования, по словам Reuters, теперь есть неделя, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, после чего победителю придется бороться с тем, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого Кипра, а также с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и восстановлением имиджа страны, запятнанного коррупционными скандалами и программой "инвестиции в обмен на паспорта".

Кроме того, Reuters напомнил, что Кипр был расколот во время турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Последний раунд мирных переговоров провалился в 2017 году.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Кипр конфисковал всего 105 млн евро активов россиян, но обещал "усиленный контроль".

Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ужесточение санкционного давления на Россию.

Добавим, что власти Кипра отменяют упрощенный визовый режим для граждан России.

Напомним, что Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов России еще в феврале прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр