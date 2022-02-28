Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов России
Министр транспорта Кипра Яннис Карусос сообщил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов. Он добавил, что решение принято по согласованию с ЕС из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Карусоса.
"С полуночи (28 февраля - ред.) был выпущен НОТАМ (электронное извещение об изменении правил - ред.) с целью закрытия воздушного пространства для российских самолетов", - написал министр.
По его словам, небо Кипра закрыто в соответствии с решением ЕС. Он добавил, что Никосия дала согласие при условии закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов из-за нападения России на Украину.
Напомним, 27 февраля ЕС полностью закрыл свое небо для российских самолетов.
Отметим, список закрывших небо для России стран постоянно обновляется.