ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Румунії заявив про ризики для безпеки в Чорному морі після обстрілу порту "Рені"

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 17:28
Президент Румунії заявив про ризики для безпеки в Чорному морі після обстрілу порту "Рені" Фото: президент Румунії Клаус Йоганніс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Обстріл російськими окупантами порту "Рені" в Одеській області створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоганніса у Twitter.

Він заявив, що рішуче засуджує сьогоднішню російську атаку на цивільну інфраструктуру порту "Рені", який знаходиться у безпосередній близькості до румунського кордону.

"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", - додав президент Румунії.

Обстріл Одеси та області

Росія майже щоночі атакує південь України після виходу із "зернової угоди". Зокрема сьогодні вночі окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах в Одеській області.

Через атаку є пошкодження інфраструктури. У порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном.

Внаслідок обстрілу постраждало сім людей.

Більше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Румунія
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року