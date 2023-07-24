Президент Румунії заявив про ризики для безпеки в Чорному морі після обстрілу порту "Рені"
Обстріл російськими окупантами порту "Рені" в Одеській області створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоганніса у Twitter.
Він заявив, що рішуче засуджує сьогоднішню російську атаку на цивільну інфраструктуру порту "Рені", який знаходиться у безпосередній близькості до румунського кордону.
"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", - додав президент Румунії.
Обстріл Одеси та області
Росія майже щоночі атакує південь України після виходу із "зернової угоди". Зокрема сьогодні вночі окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах в Одеській області.
Через атаку є пошкодження інфраструктури. У порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном.
Внаслідок обстрілу постраждало сім людей.
Більше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.