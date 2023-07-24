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Президент Румынии заявил о рисках для безопасности в Черном море после обстрела порта "Рени"

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Понедельник 24 июля 2023 17:28
Президент Румынии заявил о рисках для безопасности в Черном море после обстрела порта "Рени" Фото: президент Румынии Клаус Йоганнис (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Обстрел российскими оккупантами порта "Рени" в Одесской области создает серьезные риски для безопасности в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Клауса Йоганниса в Twitter.

Он заявил, что решительно осуждает сегодняшнюю российскую атаку на гражданскую инфраструктуру порта "Рени", который находится в непосредственной близости от румынской границы.

"Эта недавняя эскалация создает серьезные риски безопасности в Черном море. Она также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, таким образом, на глобальную продовольственную безопасность", - добавил президент Румынии.

Обстрел Одессы и области

Россия почти каждую ночь атакует юг Украины после выхода из "зернового соглашения". В частности, сегодня ночью оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

Из-за атаки есть повреждение инфраструктуры. В порту "Рени" были разрушены три склада с зерном.

В результате обстрела пострадали семь человек.

Больше об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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