Кількість постраждалих через удар "Шахедами" по Дунайських портах збільшилась

Кількість людей, які постраждали через обстріл Дунайських портів дронами-камікадзе в ніч на 24 липня збільшилась до 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Постраждалі

"Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта", - розповів він.

За словами Кіпера, інші троє - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

Наслідки

Як розповів очільник Одеської ОВА, через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів.

"В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", - додав Кіпер.

Він зазначив, що на цей раз під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай.

"Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО", - додав голова ОВА.

Обстріли Одеси та регіону

Весь минулий тиждень після того, як Кремль оголосив про вихід із "зернової угоди", російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки. Зокрема, під час вчорашньої атаки на Одесу 22 особи постраждали, одна загинула, також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Метою сьогоднішніх атак стали Дунайські порти. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих працівників порту.

Для довідки

Дунайські порти України - порти, що знаходяться у чотирьох містах Одеської області - Рені, Ізмаїл, Кілія, Усть-Дунайськ. Ці порти розглядаються як альтернатива для експорту українського зерна через нещодавню заяву РФ про припинення "зернової угоди".