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В МЗС України дали "історичну пораду" Польщі через скандал з УПА

14:20 10.06.2026 Ср
2 хв
В МЗС пояснили, чому сварка з Польщею небезпечна для України
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
В МЗС України дали "історичну пораду" Польщі через скандал з УПА Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
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МЗС України закликало не дозволити історичним суперечкам зруйнувати союз із Польщею і нагадало, хто насправді виграє від цього конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу.

"Шукаймо приводи для об'єднання"

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Польща - перший стратегічний союзник України, який підтримував її з перших годин повномасштабного вторгнення.

На тлі нової хвилі загострення навколо теми УПА він нагадав: за півтора року обидві країни зробили чимало для порозуміння. Відновили пошукові та ексгумаційні роботи, поновили роботу Конгресу істориків України та Польщі - після багатьох років перерви.

"Питання, що ми шукаємо в минулому? Якщо шукаємо приводів для роз'єднання - повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо приводи для об'єднання протистояння спільному ворогу сьогодні - ми їх теж знайдемо. Ми хотіли б концентруватися, звісно, на другій частині", - зазначив Тихий.

В МЗС України дали &quot;історичну пораду&quot; Польщі через скандал з УПАФото: речник МЗС Георгій Тихий прокоментував скандал з УПА (інфографіка РБК-Україна)

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Тихий додав, що нинішнє загострення приносить радість лише Росії. Тихий закликав обидві сторони шукати в минулому підстави для єдності, а не для сварок.

Він також підтвердив, що конференція з відновлення України у Гданську відбудеться за планом.

"За планом, у штатному режимі, так як і йшла - ми сподіваємося, що конференція відбудеться успішно", - додав речник.

Скандал через УПА

Нагадаємо, суперечки виникли через указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав президентів України та Польщі до прямих переговорів, застерігши, що емоції можуть зруйнувати солідарність двох країн на тлі агресії Росії.

У Єврокомісії, своєю чергою, заявили, що двосторонні суперечки між Україною та Польщею не повинні впливати на євроінтеграційний шлях Києва. РБК-Україна повідомляло, що в ЄС оцінили масштаб загрози для членства України.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист польського ордена президента України Володимира Зеленського, порівнявши ситуацію з нагородою ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера.

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