Президент Молдови відреагувала на атаку "Шахедів" по Одесі

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів", - написала Санду.

Нічна атака "Шахедами" на Одесу

Вночі 2 березня російські загарбники атакували ударними безпілотниками Одесу.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок на території спального району міста, внаслідок чого зруйнувалася частина під’їзду з 18 квартирами.

Станом на вечір на місці трагедії були знайдені тіла вісьмох осіб. Серед загиблих - тримісячна дитина. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки триває.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, російські військові навмисно вдарили по житловому будинку, оскільки поблизу не було жодних військових об'єктів.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

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