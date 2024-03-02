Росія цілеспрямовано вдарила по житловому будинку в Одесі, - генпрокурор

Російські військові цілеспрямовано вдарили саме по житловому будинку в Одесі. Поруч не було жодних воєнних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Андрія Костіна.

"Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови", - заявив Костін.

Він пояснив, що Україна розуміє, що така політика, якої дотримуються військові РФ, починається саме в Кремлі.

"Злочинні накази віддаються саме з Кремля", - наголосив генпрокурор.

Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.

"Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу", - підсумував Костін.

Атака на Одесу

Нагадаємо, сьогодні після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

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