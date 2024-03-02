Зеленський про нічні удари: Росія воює проти цивільних, необхідно більше ППО
Російські терористи продовжують воювати проти цивільних людей. Україна повинна посилити повітряний щит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумської області. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир", - написав президент.
За словами лідера країни, наразі в Одесі відомо про двох загиблих. Серед восьми постраждалих є дитина.
Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі, усі служби на місці. Постраждалим надається необхідна допомога.
"Нам потрібно більше ППО (протиповітряної оборони, - ред.) від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.
Атака на Одесу
Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.
Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.
Атака на Україну у ніч на 2 березня
У ніч на 2 березня російські терористи атакували Україну:
- 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;
- 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.
Загалом під час бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил й мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 14 "Шахедів".
Внаслідок влучань є загиблі, а також постраждалі в Одеській та Харківській областях.
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