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Удар по Одесі: кількість жертв зросла до восьми

Одеса, Субота 02 березня 2024 21:07
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Удар по Одесі: кількість жертв зросла до восьми Фото: жертвами обстрілу Одеси стали 8 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі під завалами будинку, в який влучив ворожий дрон, знайшли ще одне тіло. Кількість жертв обстрілу міста зросла до восьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини", - повідомили рятувальники.

Наразі проводяться роботи з деблокування тіла загиблого з-під завалів багатоповерхівки.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників у багатоповерхівку.

Станом на 18:00 було відомо про сімох загиблих. Зокрема, під завалами знайшли тіла матері з тримісячною дитиною.

Водночас в ДСНС заявляли, що пошукові роботи на місці трагедії продовжуються, оскільки під завалами все ще можуть бути люди.

Як наголошував генпрокурор Андрій Костін, російські військові цілеспрямовано вдарили по житловому будинку в Одесі. Поруч з ним не було жодних військових об'єктів.

Через трагедію в Одесі вирішили оголосити траур. Більше про удар по багатоповерхівці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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