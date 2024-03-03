RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Молдовы отреагировала на атаку "Шахедов" по Одессе

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что атака России на Одессу свидетельствует о необходимости увеличения помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

"Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, служа суровым напоминанием о том, что Украине срочно нужна дополнительная помощь. Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней", - написала Санду.

Ночная атака "Шахедами" на Одессу

Ночью 2 марта российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одессу.

Один из вражеских дронов попал во многоэтажный жилой дом на территории спального района города, в результате чего разрушилась часть подъезда с 18 квартирами.

По состоянию на вечер на месте трагедии были найдены тела восьми человек. Среди погибших - трехмесячный ребенок. Поисково-спасательная операция на месте атаки продолжается.

По словам генпрокурора Андрея Костина, российские военные намеренно ударили по жилому дому, поскольку поблизости не было никаких военных объектов.

Президент Владимир Зеленский отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса