ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Молдови відреагувала на атаку "Шахедів" по Одесі

Молдова, Неділя 03 березня 2024 00:45
UA EN RU
Президент Молдови відреагувала на атаку "Шахедів" по Одесі Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Молдови Мая Санду заявила, що атака Росії на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика в соцмережі Х.

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів", - написала Санду.

Нічна атака "Шахедами" на Одесу

Вночі 2 березня російські загарбники атакували ударними безпілотниками Одесу.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок на території спального району міста, внаслідок чого зруйнувалася частина під’їзду з 18 квартирами.

Станом на вечір на місці трагедії були знайдені тіла вісьмох осіб. Серед загиблих - тримісячна дитина. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки триває.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, російські військові навмисно вдарили по житловому будинку, оскільки поблизу не було жодних військових об'єктів.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня