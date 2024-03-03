Президент Молдовы отреагировала на атаку "Шахедов" по Одессе

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что атака России на Одессу свидетельствует о необходимости увеличения помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

"Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, служа суровым напоминанием о том, что Украине срочно нужна дополнительная помощь. Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней", - написала Санду.

Ночная атака "Шахедами" на Одессу

Ночью 2 марта российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одессу.

Один из вражеских дронов попал во многоэтажный жилой дом на территории спального района города, в результате чего разрушилась часть подъезда с 18 квартирами.

По состоянию на вечер на месте трагедии были найдены тела восьми человек. Среди погибших - трехмесячный ребенок. Поисково-спасательная операция на месте атаки продолжается.

По словам генпрокурора Андрея Костина, российские военные намеренно ударили по жилому дому, поскольку поблизости не было никаких военных объектов.

Президент Владимир Зеленский отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

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