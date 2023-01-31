Президент Литви про винищувачі для України: ці "червоні лінії" треба переходити

"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводимо не ми, західні країни, демократичні держави, а терористична держава Росія, використовуючи страх і погрози", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

При цьому він підкреслив, що ці "червоні лінії", вже неодноразово перетиналися. Для прикладу президент Литви згадав, що колись статус кандидата в Євросоюз для України теж був табу.

"Навіть коли почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та подібне спорядження, але ні в якому разі не зброю. Але "червона лінія" давно пройдена. Цей рубікон пройдено таким чином, що я дуже сподіваюся, що ця "червона лінія" - якщо вона дійсно є, я думаю, що вона існує лише в наших головах - також буде пройдена", - додав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що винищувачі та ракети великої дальності також є важливою військовою допомогою для України.

"Тому що винищувачі, ракети великої дальності є необхідною військовою допомогою, і в цей момент, коли війна перебуває на такій вирішальній фазі, де має статися переломний момент, надзвичайно важливо, щоб ми не зволікали, щоб не було затримки. Тому я відповідаю на ваше запитання: ці "червоні лінії" треба переходити", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не передаватиме Україні винищувачі F16.

Тим часом Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також вказав, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України.

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