Президент Литвы об истребителях для Украины: эти "красные линии" надо переходить

"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проводим не мы, западные страны, демократические государства, а террористическое государство Россия, используя страх и угрозы", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

При этом он подчеркнул, что эти "красные линии" уже неоднократно переходились. Например, президент Литвы вспомнил, что когда-то статус кандидата в Евросоюз для Украины тоже был табу.

"Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что будет посылать только бронежилеты, шлемы и подобное снаряжение, но ни в коем случае не оружие. Но "красная линия" давно пройдена. Этот рубикон пройден таким образом, что я очень надеюсь, что эта "красная линия" - если она действительно есть, я думаю, что она существует только в наших головах - также будет пройдена", - добавил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что истребители и ракеты большой дальности также являются важной военной помощью для Украины.

"Потому что истребители, ракеты большой дальности являются необходимой военной помощью, и в этот момент, когда война находится на такой решающей фазе, где должен состояться переломный момент, очень важно, чтобы мы не медлили, чтобы не было задержки. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос: эти "красные линии" нужно переходить", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не будет передавать Украине истребители F16.

Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также указал, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украин .

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