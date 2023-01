Байден заявив, що США не передадуть Україні винищувачі F16

Керівник Білого дому відповів на запитання, чи США постачатимуть Києву бойові літаки четвертого покоління.

За інформацією, оприлюдненою журналістами, Байден обмежився лише коротким "ні", не назвавши причин.

Reporter: "Will the United States provide F-16s to Ukraine"?



Biden: "No." pic.twitter.com/FtSq2EP099