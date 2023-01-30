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Байден заявив, що США не передадуть Україні винищувачі F16

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Понеділок 30 січня 2023 23:19
Байден заявив, що США не передадуть Україні винищувачі F16 Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть України винищувачі F16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на AFP.

Керівник Білого дому відповів на запитання, чи США постачатимуть Києву бойові літаки четвертого покоління.

За інформацією, оприлюдненою журналістами, Байден обмежився лише коротким "ні", не назвавши причин.

Нагадаємо, 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказав, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів країна ще не отримувала.

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