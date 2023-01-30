Байден заявив, що США не передадуть Україні винищувачі F16
Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть України винищувачі F16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на AFP.
Керівник Білого дому відповів на запитання, чи США постачатимуть Києву бойові літаки четвертого покоління.
За інформацією, оприлюдненою журналістами, Байден обмежився лише коротким "ні", не назвавши причин.
Reporter: "Will the United States provide F-16s to Ukraine"?— Dave Brown (@dave_brown24) January 30, 2023
Biden: "No." pic.twitter.com/FtSq2EP099
Нагадаємо, 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.
Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.
А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказав, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів країна ще не отримувала.
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