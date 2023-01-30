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Нідерланди про літаки для України: табу немає, але запитів ще не було

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Нідерланди, Понеділок 30 січня 2023 23:13
Нідерланди про літаки для України: табу немає, але запитів ще не було Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 січня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України, проте наголосив, що жодних заявок про це вони не отримували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Поставок немає, запитів теж немає", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів.

Під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Рютте також сказав, що, на його думку, немає табу на підтримку України у виграші війни з Росією.

"Але це дійсно буде дуже великий наступний крок, якщо справа дійде до цього", - підкреслив він.

Своєю чергою Макрон також не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Нагадаємо, сьогодні Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16. Проте для цього є деякі умови.

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