Нідерланди про літаки для України: табу немає, але запитів ще не було

Сьогодні, 30 січня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України, проте наголосив, що жодних заявок про це вони не отримували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.