Президент Латвії закликав НАТО боротися з російськими дронами за методами України

Латвія закликає НАТО створити місію ППО у Балтиці. Також країнам Альянсу запропонували боротися з російськими дронами за методами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса, якого цитує Delfi .

Рінкевичс зробив відповідну заяву у Ризі на конференції Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройними силами. Це перша зустріч Військового комітету НАТО в Латвії.

Президент Латвії підкреслив, що збільшення витрат на оборону є випробуванням як для кожної країни, так і для Європи в цілому.

"Мова йде не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] Росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами", - сказав він.

Рінкевичс підкреслив, що найкращий спосіб захистити країни НАТО - це стримування, але воно має бути ефективним. За його словами, Латвія найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Лідер також нагадав, що Латвія як сусід Росії та Білорусі усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та ЄС. Це також означає постійну протидію нелегальній міграції.

Рінкевичс закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони та використовувати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.