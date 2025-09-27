Президент Латвии призвал НАТО бороться с российскими дронами по методам Украины

Латвия призывает НАТО создать миссию ПВО в Балтике. Также странам Альянса предложили бороться с российскими дронами по методам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, которого цитирует Delfi .

Ринкевичс сделал соответствующее заявление в Риге на конференции Военного комитета НАТО на уровне командующих вооруженными силами. Это первая встреча Военного комитета НАТО в Латвии.

Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для каждой страны, так и для Европы в целом.

"Речь идет не об Excel-таблице или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам. [...] Россия является долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами", - сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что лучший способ защитить страны НАТО - это сдерживание, но оно должно быть эффективным. По его словам, Латвия в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Лидер также напомнил, что Латвия как сосед России и Беларуси осознает свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и ЕС. Это также означает постоянное противодействие нелегальной миграции.

Ринкевичс призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии на миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.