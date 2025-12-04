Президент Кіпру про мирну угоду: повинна поважати суверенітет та цілісність України
Будь-яка мирна угода, укладена для припинення війни в Україні, повинна базуватися на хартії ООН та на повній повазі як до суверенітету, так і до територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.
Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі.
"І я хотів би наголосити на нашому спільному бажанні розвитку, подальшого розвитку наших стосунків між нашими двома країнами", - зазначив він.
Коментуючи вторгнення Росії в Україну та переговори з приводу американського "мирного плану", Хрістодулідіс сказав, що Кіпр має чітку позицію щодо майбутньої мирної угоди. Вона повинна базуватися на принципах хартії ООН і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.
"Я наголосив водночас що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України та Ради Європейського Союзу", - додав він.
Зазначимо, президент Зеленський під час зустрічі нагадав, що у першій половині 2026 року Кіпр головуватиме в Раді ЄС, замінивши там Данію. Саме тому кіпрське головування може увійти в історію з погляду відкриття переговорних кластерів для України.
Хрістодулідіс прибув з офіційним візитом до України вранці 4 грудня. В столиці його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебинський та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.
Планувалося, що лідери обговорять низку питань, зокрема питання співробітництва. Відомо, що Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в оборонній сфері. Зокрема, мова йде про закупівлю дронів та аналіз використання штучного інтелекту.