Президент Кіпру про мирну угоду: повинна поважати суверенітет та цілісність України

Будь-яка мирна угода, укладена для припинення війни в Україні, повинна базуватися на хартії ООН та на повній повазі як до суверенітету, так і до територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі. "І я хотів би наголосити на нашому спільному бажанні розвитку, подальшого розвитку наших стосунків між нашими двома країнами", - зазначив він. Коментуючи вторгнення Росії в Україну та переговори з приводу американського "мирного плану", Хрістодулідіс сказав, що Кіпр має чітку позицію щодо майбутньої мирної угоди. Вона повинна базуватися на принципах хартії ООН і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. "Я наголосив водночас що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України та Ради Європейського Союзу", - додав він.