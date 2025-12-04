ua en ru
Президент Кипра о мирном соглашении: должна уважать суверенитет и целостность Украины

Украина, Киев, Четверг 04 декабря 2025 15:47
UA EN RU
Президент Кипра о мирном соглашении: должна уважать суверенитет и целостность Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Кипра Никос Христодулидис (Офис президента Украины)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

Любое мирное соглашение, заключенное для прекращения войны в Украине, должно базироваться на хартии ООН и на полном уважении как к суверенитету, так и к территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Кипра Никоса Христодулидиса во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Христодулидис отметил, что обсуждал с Зеленским ряд вопросов относительно будущего председательства Кипра в Европейском Союзе.

"И я хотел бы подчеркнуть наше общее желание развития, дальнейшего развития наших отношений между нашими двумя странами", - отметил он.

Комментируя вторжение России в Украину и переговоры по поводу американского "мирного плана", Христодулидис сказал, что Кипр имеет четкую позицию относительно будущего мирного соглашения. Оно должно базироваться на принципах хартии ООН и на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Я подчеркнул одновременно что мирные попытки должны помогать в продвижении действенной и существенной поддержки Украины и Совета Европейского Союза", - добавил он.

Отметим, президент Зеленский во время встречи напомнил, что в первой половине 2026 года Кипр будет председательствовать в Совете ЕС, заменив там Данию. Именно поэтому кипрское председательство может войти в историю с точки зрения открытия переговорных кластеров для Украины.

Христодулидис прибыл с официальным визитом в Украину утром 4 декабря. В столице его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинский и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Планировалось, что лидеры обсудят ряд вопросов, в частности вопросы сотрудничества. Известно, что Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идет о закупке дронов и анализ использования искусственного интеллекта.

