Кіпру цікава співпраця з Україною в оборонній сфері: подробиці

Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в оборонній сфері. Зокрема, мова йде про закупівлю дронів та аналіз використання штучного інтелекту.

Про це заявив посол Кіпру в Україні Міхаліс Фірілас під час спілкування з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Я мав зустрічі зі старшими офіцерами нашої армії. Вони надзвичайно зацікавлені в діалозі з українськими військовими на різних рівнях", - зазначив Фірілас.

За його словами, йдеться не лише про дрони, але й про використання штучного інтелекту на полі бою, а також про асиметричний характер конфлікту, тобто співвідношення розміру українських сил до значно більшого супротивника.

"Тому ми однозначно хочемо вести діалог із цього приводу. Ми прагнемо дослідити різні способи співпраці", - додав посол Кіпру в Україні.