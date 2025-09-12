ua en ru
Кіпру цікава співпраця з Україною в оборонній сфері: подробиці

П'ятниця 12 вересня 2025 15:04
UA EN RU
Кіпру цікава співпраця з Україною в оборонній сфері: подробиці Фото: Міхаліс Фірілас (facebook.com/uaconsulcy)
Автор: Константин Широкун, Роман Кот

Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в оборонній сфері. Зокрема, мова йде про закупівлю дронів та аналіз використання штучного інтелекту.

Про це заявив посол Кіпру в Україні Міхаліс Фірілас під час спілкування з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Я мав зустрічі зі старшими офіцерами нашої армії. Вони надзвичайно зацікавлені в діалозі з українськими військовими на різних рівнях", - зазначив Фірілас.

За його словами, йдеться не лише про дрони, але й про використання штучного інтелекту на полі бою, а також про асиметричний характер конфлікту, тобто співвідношення розміру українських сил до значно більшого супротивника.

"Тому ми однозначно хочемо вести діалог із цього приводу. Ми прагнемо дослідити різні способи співпраці", - додав посол Кіпру в Україні.

Україна розвиває власні дрони

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна активно розвиває дрони. Так, під час масованої атаки на Україну в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

Також повідомлялось, що Британія спільно з Україною розроблятиме та випускатиме передове військове обладнання, зокрема і дрони-перехоплювачі. Першим спільним проектом стане новий перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS.

Його масове виробництво розпочнеться у Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.

Кіпр Збройні сили України Дрони
