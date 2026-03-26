Президент Ірану подякував Путіну за "натхнення у війні" зі США

"Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії", - йдеться у його заяві.

Варто зазначити, що допис іранського президента опубліковано в соцмережі X, яка заблокована як в Ірані, так і в Росії.

Підтримка Ірана Росією

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі відкрито заявили, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що країна-агресорка офіційно підтримує Тегеран, вважаючи дії західних країн у цій ситуації "несправедливими".

Крім того, іранська влада вперше визнала надання військової допомоги Росії. Раніше співпрацю намагалися приховати, проте зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.