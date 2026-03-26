Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Президент Ирана поблагодарил Путина за "вдохновение в войне" с США

21:00 26.03.2026 Чт
2 мин
Пезешкиан обратился к диктатору на русском языке
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Масуд Пезешкиан (Getty Images)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил диктатора Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пезешкиана в X.

"Заявления президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые связи, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", - говорится в его заявлении.

Стоит отметить, что сообщение иранского президента опубликовано в соцсети X, которая заблокирована как в Иране, так и в России.

Поддержка Ирана Россией

Напомним, недавно в Кремле открыто заявили, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что страна-агрессор официально поддерживает Тегеран, считая действия западных стран в этой ситуации "несправедливыми".

Кроме того, иранские власти впервые признали оказание военной помощи России. Ранее сотрудничество пытались скрыть, однако сейчас в Тегеране подтверждают, что поставки вооружения и совместные оборонные проекты являются частью стратегического союза двух стран.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказал, что украинская разведка располагает информацией, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведданными.

Также в интервью Reuters он заявил, что РФ пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку американской развединформации Украине.

