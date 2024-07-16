Президент Єврокомісії скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Головування Угорщини в ЄС та "мирна місія" Орбана

З 1 липня Угорщина розпочала головування у Раді Європейського Союзу, що триватиме до кінця поточного року.

Вже за кілька днів відомий проросійською позицією прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відправився з візитами до низки країн з "миротворчою місією".

Так, 2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися вторгненню РФ, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".

5 липня Орбан прибув до Москви і провів переговори з Путіним, а опісля відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.

Керівництво ЄС розкритикувало ці поїздки, оскільки вони не були узгоджені з Брюсселем. Також Орбан не був уповноважений говорити від імені всього блоку.

Шість країн заявили про намір бойкотувати засідання Ради ЄС під час головування Угорщини в ЄС.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують бойковувати саміт у Будапешті в серпні.

В МЗС Німеччини повідомили, що головування Угорщини вже завдало багато шкоди.

А в Європарламенті закликали припинити головування Будапешта в ЄС, оскільки угорська влада діє всупереч інтересам блоку.

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