Президент Єврокомісії скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера у соцмережі Х.
Він зазначив, що в світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.
У відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока на своїй сторінці в Х повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається "відданим щирій співпраці" з установами європейського блоку та державами-членами.
"Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?", - написав Бока.
З 1 липня Угорщина розпочала головування у Раді Європейського Союзу, що триватиме до кінця поточного року.
Вже за кілька днів відомий проросійською позицією прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відправився з візитами до низки країн з "миротворчою місією".
Так, 2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися вторгненню РФ, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".
5 липня Орбан прибув до Москви і провів переговори з Путіним, а опісля відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.
Керівництво ЄС розкритикувало ці поїздки, оскільки вони не були узгоджені з Брюсселем. Також Орбан не був уповноважений говорити від імені всього блоку.
Шість країн заявили про намір бойкотувати засідання Ради ЄС під час головування Угорщини в ЄС.
Міністри закордонних справ країн ЄС планують бойковувати саміт у Будапешті в серпні.
В МЗС Німеччини повідомили, що головування Угорщини вже завдало багато шкоди.
А в Європарламенті закликали припинити головування Будапешта в ЄС, оскільки угорська влада діє всупереч інтересам блоку.
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