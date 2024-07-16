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Президент Єврокомісії скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера у соцмережі Х.

Він зазначив, що в світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.

У відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока на своїй сторінці в Х повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається "відданим щирій співпраці" з установами європейського блоку та державами-членами.

"Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?", - написав Бока.

 

 

Головування Угорщини в ЄС та "мирна місія" Орбана

З 1 липня Угорщина розпочала головування у Раді Європейського Союзу, що триватиме до кінця поточного року.

Вже за кілька днів відомий проросійською позицією прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відправився з візитами до низки країн з "миротворчою місією".

Так, 2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися вторгненню РФ, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".

5 липня Орбан прибув до Москви і провів переговори з Путіним, а опісля відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.

Керівництво ЄС розкритикувало ці поїздки, оскільки вони не були узгоджені з Брюсселем. Також Орбан не був уповноважений говорити від імені всього блоку.

Шість країн заявили про намір бойкотувати засідання Ради ЄС під час головування Угорщини в ЄС.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують бойковувати саміт у Будапешті в серпні.

В МЗС Німеччини повідомили, що головування Угорщини вже завдало багато шкоди.

А в Європарламенті закликали припинити головування Будапешта в ЄС, оскільки угорська влада діє всупереч інтересам блоку.

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Угорщина