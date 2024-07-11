Шість країн бойкотуватимуть засідання Ради ЄС під час головування Угорщини

Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть своїх міністрів на засідання, які організовуватиме Угорщина в межах свого головування в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.