Шість країн бойкотуватимуть засідання Ради ЄС під час головування Угорщини
Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть своїх міністрів на засідання, які організовуватиме Угорщина в межах свого головування в Раді ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомила міністр з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", - зазначила вона.
Росвалл додала, що Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія на міністерських зустрічах будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів.
До того ж інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії.
Турне Орбана
Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Там він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.
А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому у ЄС заявили, що не надавали мандату угорському прем'єру на поїздку до Росії.
Окрім того, 8 липня глава угорського уряду також відвідав Китай зі своєю "мирною місією".
Після цього посли країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі у середу, 10 липня, гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".
Також сьогодні ЗМІ повідомляли, що лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росі.
Окрім того, у Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС.
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