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Головування Угорщини в Раді ЄС "вже завдало багато шкоди", - МЗС Німеччини

П'ятниця 12 липня 2024 16:06
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Головування Угорщини в Раді ЄС "вже завдало багато шкоди", - МЗС Німеччини Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини дорікнуло Угорщині у шкоді через її головування в Раді Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як нагадує видання, Будапешт перебрав на себе головування ще 1 липня. Після цього голова угорського уряду Віктор Орбан розпалив суперечки всередині ЄС своїми поїздками до Росії, а також Китаю попри те, що не отримував на це підтримки з боку колег у блоці. Також вчора прем'єр-міністр зустрівся з кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом.

"Ми повинні побачити, як продовжиться головування Угорщини в Раді ЄС... Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди", - заявив речник німецького міністерства відповідаючи на питання про те, як Берлін реагує на нещодавні візити Орбана.

"Мирна місія" Орбана

Як й згадувалось вище, нещодавно Орбан здійснив турне, яке обурило багатьох його партнерів у ЄС, у тому ж числі й Україну.

Після візиту до Києва, голова угорського уряду вирушив до Москви, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Пізніше він також відвідав Китай й переговорив з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Орбан не розуміє природи конфлікту між Росією та Україною, у зв'язку з чим не може виступати в якості посередника.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.

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