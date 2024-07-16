Президент Еврокомиссии отменила визит еврокомиссаров в Венгрию

Председательство Венгрии в ЕС и "мирная миссия" Орбана

С 1 июля Венгрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до конца текущего года.

Уже через несколько дней известный пророссийской позицией премьер-министр страны Виктор Орбан отправился с визитами в ряд стран с "миротворческой миссией".

Так, 2 июля Орбан посетил Киев где предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить сопротивляться вторжению РФ, сложить оружие и согласиться на "мирные переговоры".

5 июля Орбан прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным, а после отправился со своей "мирной" миссией в Китай.

Руководство ЕС раскритиковало эти поездки, поскольку они не были согласованы с Брюсселем. Также Орбан не был уполномочен говорить от имени всего блока.

Шесть стран заявили о намерении бойкотировать заседания Совета ЕС во время председательства Венгрии в ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют бойковать саммит в Будапеште в августе.

В МИД Германии сообщили, что председательство Венгрии уже нанесло много вреда.

А в Европарламенте призвали прекратить председательство Будапешта в ЕС, поскольку венгерские власти действуют вопреки интересам блока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.