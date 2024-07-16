Президент Еврокомиссии отменила визит еврокомиссаров в Венгрию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера в соцсети Х.
Он отметил, что в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии, президент Еврокомиссии решила представлять орган на уровне высших государственных служащих только во время неформальных заседаний Совета. В то же время, визит Коллегии в председательствующую страну, не состоится.
В ответ министр европейских дел Венгрии Янош Бока на своей странице в Х сообщил, что как председатель ротационного председательства в ЕС, Будапешт остается "преданным искреннему сотрудничеству" с учреждениями европейского блока и государствами-членами.
"Европейская комиссия не может выбирать институты и страны-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Или все решения Комиссии сейчас базируются на политических соображениях?", - написал Бока.
С 1 июля Венгрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до конца текущего года.
Уже через несколько дней известный пророссийской позицией премьер-министр страны Виктор Орбан отправился с визитами в ряд стран с "миротворческой миссией".
Так, 2 июля Орбан посетил Киев где предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить сопротивляться вторжению РФ, сложить оружие и согласиться на "мирные переговоры".
5 июля Орбан прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным, а после отправился со своей "мирной" миссией в Китай.
Руководство ЕС раскритиковало эти поездки, поскольку они не были согласованы с Брюсселем. Также Орбан не был уполномочен говорить от имени всего блока.
Шесть стран заявили о намерении бойкотировать заседания Совета ЕС во время председательства Венгрии в ЕС.
Министры иностранных дел стран ЕС планируют бойковать саммит в Будапеште в августе.
В МИД Германии сообщили, что председательство Венгрии уже нанесло много вреда.
А в Европарламенте призвали прекратить председательство Будапешта в ЕС, поскольку венгерские власти действуют вопреки интересам блока.
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