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ЄС хоче покарати Орбана, бойкотуючи зовнішньополітичний саміт Угорщини, - Politico

Понеділок 15 липня 2024 07:10
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ЄС хоче покарати Орбана, бойкотуючи зовнішньополітичний саміт Угорщини, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністри закордонних справ Європейського Союзу мають намір знехтувати самітом із закордонних справ у Будапешті у серпні, організувавши власний «формальний» саміт на той самий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня.

Але після того, як прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та самовільно зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, багато міністрів закордонних справ шукають спосіб уникнути ще одного, як вони вважають, пропагандистського шоу Орбана.

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на «формальну» раду із закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

"Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником [Боррелем], міністри не зможуть поїхати до Будапешта", — сказав один із дипломатів.

Інший додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

За даними Politico, цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включаючи Францію та Німеччину. У середу команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

Обурливі контакти Орбана

2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися російській навалі, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".

5 липня Орбан поїхав до Москви, де провів переговори з Путіним.

Після цього угорський прем'єр відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.

В ЄС розкритикували ці поїздки, тому що вони не були узгоджені, а Орбана ніхто не вповноважував говорити від імені всього блоку.

Угорщина скасувала візит у Будапешт міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, бо її угорський колега Петер Сійярто несподівано поїхав з Орбаном до Путіна.

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