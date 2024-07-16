Президент Єврокомісії скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера у соцмережі Х.

Він зазначив, що в світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться. In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place. — Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024 У відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока на своїй сторінці в Х повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається "відданим щирій співпраці" з установами європейського блоку та державами-членами. "Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?", - написав Бока. The #EU is an international organisation consituted by its Member States. The @EU_Commission is an institution of the EU. The @EU_Commission cannot cherry pick institutions & MSs it wants to cooperate with. Are all #Commission decisions now based on political considerations? 2/2 — Bóka János (@JanosBoka_HU) July 15, 2024