Президент Єврокомісії скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Він зазначив, що в світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place.