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РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів

Неділя 06 квітня 2025 18:22
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РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів Фото: речник Державної прикордонної служби України (mediacenter.org.ua)
Автор: Наталія Кава, Данило Крамаренко

Російські військові заявили про "захоплення" населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, у коментарі РБК-Україна, заявив, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону.

За його словами, росіяни не припиняють тактики використання малих штурмових груп, для того, щоб вони перейшли кордон з Україною. Основна мета таких груп - накопичити сили та розширити зону боїв по території України.

"Це фіксується і по напрямку н.п. Новеньке-Басівка. Водночас ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони", - розповів Демченко.
РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів

Ситуація у Сумській області

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів. За його словами, росіяни можуть спробувати повторно наступати на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Пізніше голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в інтерв'ю РБК-Україна поділився оцінкою сил та потенційних загроз з боку Російської Федерації щодо можливого нового наступу.

Цікаво і те, що в Офісі президента України також заявляли про підготовку Росією нового наступу. Адже цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

Детальніше про можливий наступ РФ читайте у матеріалі "РФ планує масштабний наступ? До чого готується ворог і чи є загроза по всьому фронту".

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РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів
РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів
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