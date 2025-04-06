РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, у коментарі РБК-Україна, заявив, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону.

За його словами, росіяни не припиняють тактики використання малих штурмових груп, для того, щоб вони перейшли кордон з Україною. Основна мета таких груп - накопичити сили та розширити зону боїв по території України.

"Це фіксується і по напрямку н.п. Новеньке-Басівка. Водночас ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони", - розповів Демченко.



Ситуація у Сумській області

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів. За його словами, росіяни можуть спробувати повторно наступати на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Пізніше голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в інтерв'ю РБК-Україна поділився оцінкою сил та потенційних загроз з боку Російської Федерації щодо можливого нового наступу.

Цікаво і те, що в Офісі президента України також заявляли про підготовку Росією нового наступу. Адже цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.