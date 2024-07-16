Президент Еврокомиссии отменила визит еврокомиссаров в Венгрию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера в соцсети Х.

Он отметил, что в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии, президент Еврокомиссии решила представлять орган на уровне высших государственных служащих только во время неформальных заседаний Совета. В то же время, визит Коллегии в председательствующую страну, не состоится. In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place. — Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024 В ответ министр европейских дел Венгрии Янош Бока на своей странице в Х сообщил, что как председатель ротационного председательства в ЕС, Будапешт остается "преданным искреннему сотрудничеству" с учреждениями европейского блока и государствами-членами. "Европейская комиссия не может выбирать институты и страны-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Или все решения Комиссии сейчас базируются на политических соображениях?", - написал Бока. The #EU is an international organisation consituted by its Member States. The @EU_Commission is an institution of the EU. The @EU_Commission cannot cherry pick institutions & MSs it wants to cooperate with. Are all #Commission decisions now based on political considerations? 2/2 — Bóka János (@JanosBoka_HU) July 15, 2024