Президент Еврокомиссии отменила визит еврокомиссаров в Венгрию

Он отметил, что в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии, президент Еврокомиссии решила представлять орган на уровне высших государственных служащих только во время неформальных заседаний Совета. В то же время, визит Коллегии в председательствующую страну, не состоится.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place.