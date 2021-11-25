Президент Чехии покинул госпиталь против воли врачей

Президент Чехии Милош Земан был выписан из госпиталя. Врачи желали, чтобы он еще некоторое время находился в больнице, однако приняли его решение уйти из-за "значительного улучшения" самочувствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Президент будет продолжать восстанавливать свои силы в резиденции в замке Ланы, которая расположена в западной части столицы Чехии. Стоит отметить, что Земан сегодня играет ключевую роль в создании нового правительства страны. В эту пятницу он должен присягнуть в коалиционном правительстве во главе с Петром Фиалом.