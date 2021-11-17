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Президента Чехии могут выписать из больницы в ближайшие дни

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Прага, Среда 17 ноября 2021 22:55
Президента Чехии могут выписать из больницы в ближайшие дни Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Чехии Милоша Земана могут выписать из Центрального военного госпиталя в Праге в ближайшие дни. Глава государства собирается уехать в загородную резиденцию - дворец Ланы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Земана телеканалу NOVA.

"Работаю уже сейчас. В любом случае я предполагаю, что в течение нескольких дней меня выпишут из больницы. Я поеду в Ланы", - сказал Земан, отвечая на вопрос о своем состоянии и прогнозах врачей.

Он добавил, что в загородной резиденции интенсивность его работы возрастет, и он сможет принимать посетителей. В частности, кандидатов в министры нового кабинета.

По его словам, первым делом после выписки из больницы он планирует назначить новым премьер-министром Чехии лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Земан добавил, что рассчитывает сделать это 26 ноября.

Напомним, 15 ноября Земана перевели из реабилитационного отделения в стандартную палату с усиленным наблюдением врачей.

Отметим, президент Чехии попал в больницу из-за проблем с печенью 10 октября.

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Чехия Милош Земан
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