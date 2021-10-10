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Президента Чехии перевели в интенсивную терапию. Диагноз врачи не озвучивают

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Чехия, Воскресенье 10 октября 2021 17:11
Президента Чехии перевели в интенсивную терапию. Диагноз врачи не озвучивают Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Левицкий

Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - сказал врач на брифинге для прессы.

По словам врача, Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.

"Он получит необходимый уход", - добавил Заворал.

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Чехия Милош Земан
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