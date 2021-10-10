Президента Чехии перевели в интенсивную терапию. Диагноз врачи не озвучивают
Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.
"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - сказал врач на брифинге для прессы.
По словам врача, Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.
"Он получит необходимый уход", - добавил Заворал.