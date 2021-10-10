Состояние президента Чехии стабилизировали. Его лечение займет несколько недель

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого сегодня госпитализировали, удалось стабилизировать. Однако он будет оставаться в пражской больнице еще несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RSI.

Ожидается, что чешский президент будет оставаться в больнице около трех недель. Земана срочно доставили в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия потерпела поражение на парламентских выборах. "Причиной госпитализации является осложнение его хронических заболеваний", - сказал сегодня личный врач Земана, отказавшись назвать точный диагноз. Однако, по данным чешских СМИ, 77-летний президент Земан страдает сахарным диабетом и нейропатией, а также, возможно, имеет проблемы с печенью.