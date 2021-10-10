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Состояние президента Чехии стабилизировали. Его лечение займет несколько недель

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Прага, Воскресенье 10 октября 2021 21:40
Состояние президента Чехии стабилизировали. Его лечение займет несколько недель Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: Дмитрий Левицкий

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого сегодня госпитализировали, удалось стабилизировать. Однако он будет оставаться в пражской больнице еще несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RSI.

Ожидается, что чешский президент будет оставаться в больнице около трех недель.

Земана срочно доставили в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия потерпела поражение на парламентских выборах.

"Причиной госпитализации является осложнение его хронических заболеваний", - сказал сегодня личный врач Земана, отказавшись назвать точный диагноз.

Однако, по данным чешских СМИ, 77-летний президент Земан страдает сахарным диабетом и нейропатией, а также, возможно, имеет проблемы с печенью.

Напомним, о госпитализации Земана стало известно сегодня днем, а позже выяснилось, что чешский президент попал в реанимацию.

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Милош Земан Чехия
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