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Президент Чехії покинув госпіталь проти волі лікарів

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Четвер 25 листопада 2021 17:18
Президент Чехії покинув госпіталь проти волі лікарів Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Чехії Мілош Земан був виписаний зі шпиталю. Лікарі бажали, аби він ще деякий час перебував в лікарні, однак прийняли його рішення піти через "значне поліпшення" самопочуття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Президент продовжуватиме відновлювати свої сили у резиденції у замку Лани, що розташована в західній частині столиці Чехії.

Варто відзначити, що Земан сьогодні відіграє ключову роль у створенні нового уряду країни. Цієї п'ятниці він повинен присягнути в новому коаліційному уряді на чолі з Петром Фіалом.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президента Чехії госпіталізували ще 10 жовтня. Того ж дня його перевели в інтенсивну терапію, втім лікарі не розкривали діагноз.

Пізніше стало відомо, що причиною виявилося ускладнення хронічних захворювань Земана. Водночас його стан стабілізувався, однак йому довелося залишатися у празькій лікарні ще декілька тижнів.

Вже 17 листопада стало відомо, що президента найближчим часом випишуть з госпіталю.

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Чехія Мілош Земан
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