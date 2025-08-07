Президент Бразилії не бажає вести переговори з Трампом щодо зниження мит

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва наразі не бачить можливості для прямих переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо зменшення мит, оскільки вони будуть "приниженням".

Зокрема, так бразильський лідер відреагував на нещодавнє підвищення США мит на імпорт бразильських товарів до 50%.

Зокрема, так бразильський лідер відреагував на нещодавнє підвищення США мит на імпорт бразильських товарів до 50%.

Глава держави зазначив, що Бразилія не планує оголошувати дзеркальні мита США. Також його уряд не відмовиться від переговорів на рівні міністерств, але сам лідер не поспішає телефонувати до Білого дому.

"У той день, коли моє чуття підкаже, що Трамп готовий до розмови, я без вагань зателефоную йому. Однак сьогодні моє чуття підказує, що він не хоче говорити. І я не стану принижуватися", - сказав Лула.

Найгірші за століття відносини

Бразильський лідер охарактеризував відносини його країни зі США, як найгірші за останні 200 років.

Це сталося після того, як Трамп прив’язав нове мито до своїх вимог припинити переслідування правого експрезидента Жаїра Болсонару, який нині постає перед судом за спробу скасувати результати виборів 2022 року.

Президент зазначив, що Верховний суд Бразилії, який розглядає справу проти Болсонару, "не зважає на слова Трампа - і не повинен цього робити".

За його словами, Болсонару має постати перед ще одним судом - за те, що спровокував втручання Трампа, назвавши колишнього правого президента "зрадником батьківщини".

"Ми вже пробачили втручання США у переворот 1964 року", - сказав Лула, який розпочинав політичну кар’єру як профспілковий лідер, виступаючи проти військового режиму, що прийшов до влади після усунення демократично обраного президента за підтримки США.

"Однак тепер це - не дрібне втручання. Це президент США вважає, що може диктувати правила суверенній державі, такій як Бразилія. Це неприйнятно", - додав він.

Водночас, президент Бразилії зазначив, що не має особистих проблем із Трампом і не виключає зустрічі з ним на Генеральній Асамблеї ООН наступного місяця або на кліматичному саміті ООН у листопаді цього року.

Неприпустима поведінка

Водночас, де Сілва згадав поведінку Трампа щодо інших лідерів, зокрема президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси та президента України Володимира Зеленського.

"Те, що Трамп зробив із Зеленським - це приниження. Це не нормально. Те, що він зробив із Рамафосою - це приниження. Один президент не повинен принижувати іншого. Я поважаю всіх - і вимагаю поваги у відповідь", - сказав Лула.

Бразильський лідер зазначив, що його міністри мають труднощі в налагодженні діалогу з американськими колегами. З цієї причини уряд наразі зосереджений на внутрішній політиці для пом’якшення економічного удару від мит США, при цьому зберігаючи "фінансову відповідальність".

Він відмовився уточнювати, які саме заходи підтримки готуються для бразильських компаній, але очікується, що йдеться про кредитні лінії та інші форми допомоги експорту.

Обережна відповідь США і позов до СОТ

Також в інтерв'ю Reuters Лула зазначив, що планує зв’язатися з лідерами країн БРІКС, починаючи з Індії та Китаю, щоб обговорити можливу спільну відповідь на мита США.

"Поки що координації серед БРІКС немає, але вона з’явиться. Яка сила переговорів у маленької країни перед США? Жодної", - сказав Лула, порівнявши багатосторонню взаємодію з силою колективних переговорів у свої профспілкові роки.

Окремо він повідомив, що Бразилія розглядає можливість подати колективну скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) спільно з іншими країнами.

"Я народився, щоб вести переговори", - сказав Лула, який виріс у бідності, піднявся через профспілковий рух і двічі був президентом у 2003-2010 роках, а потім повернувся у 2022 році, перемігши чинного Болсонару.

Однак він додав, що не поспішає ані домовлятися, ані запроваджувати заходи у відповідь на мита США: "Ми маємо діяти дуже обережно".

У відповідь на запитання про можливі заходи щодо американських компаній, зокрема про більше оподаткування великих технокомпаній, Лула сказав, що уряд вивчає способи зрівняти умови оподаткування компаній США із бразильськими.