Суд Бразилії відправив екс-президента Болсонару під домашній арешт: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Суд довів, що екс-президент використовував соцмережі своїх прихильників, у тому числі синів-парламентаріїв, для поширення повідомлень, які "закликають до нападів на Верховний федеральний суд і відкрито підтримують іноземне втручання у справи бразильської судової системи".

У правоохоронних органах додали, що у неділю під час мітингів на підтримку Болсонару один із його синів під час акції на короткий час увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до протестуючих.

Верховний суд також заборонив Болсонару приймати відвідувачів, за винятком адвокатів чи осіб, санкціонованих судом, а також користуватися мобільним телефоном.