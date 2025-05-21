Трамп влаштував "засідку" президенту ПАР: показав відео про "геноцид білих" в Африці

Під час зустрічі в Білому домі американський лідер Дональд Трамп показав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосу відео, яке, за його словами, показує "геноцид білих фермерів". Лідер ПАР натомість відкинув усі звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian .

Під час офіційного візиту президента Рамафоси до Вашингтона Трамп влаштував неочікувану "засідку".

У Білому домі американський лідер показав гостеві відео, яке, за його словами, демонструє "геноцид білих фермерів" у Південній Африці.

In the Oval Office, Trump and Elon Musk are forcing the President of South Africa, over his objections, to watch old videos of Black people who have a problem with white people.



Even for this Nazi regime, this is sick stuff. pic.twitter.com/esoyIvLnhX — Jim Stewartson, Antifascist ‍ (@jimstewartson) May 21, 2025

На записі були невідомі могили, виступи нібито південноафриканських чиновників із закликами до насильства та сцена з політиком-комуністом, який співає пісню з текстом про вбивство фермерів.

Під час перегляду відео Рамафоса залишався мовчазним.

"Я хотів би знати, де це, бо цього (відео, - ред.) я ніколи не бачив", - заявив президент ПАР після перегляду.

Трамп, у свою чергу, коментував кадри, вказуючи: "Це люди, які є чиновниками, і вони кажуть... убийте білого фермера та заберіть його землю".

Президент США також продемонстрував роздруковані копії статей із фотографіями, які, за його словами, зображують убитих білих південноафриканців. "Смерть, смерть", - говорив Трамп, гортаючи сторінки.

Він додав, що показані місця поховань - це кладовища, де нібито ховають білих фермерів.

Рамафоса публічно спростував усі звинувачення Трампа та наголосив, що висловлювання з відео не є офіційною політикою уряду.

"У Південній Африці багатопартійна демократія, яка дозволяє людям висловлюватися... Але політика нашого уряду повністю, повністю суперечить тому, що він (людина на відео, - ред.) говорив", - пояснив він.

Президент ПАР також наголосив, що країна справді має проблему з рівнем злочинності, однак більшість жертв - саме чорношкірі. Коли він почав говорити про це, Трамп перебив його.

"Фермери не чорношкірі", - сказав Трамп.

Рамафоса відповів, що "це ті проблеми, про які ми готові з вами поговорити".