Президент Азербайджану звинуватив РФ у прямих атаках на посольство країни в Україні

Фото: Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росіяни тричі здійснили атаку на енергетику і посольство Азербайджану в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав у коментарі "Українській правді" на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте також: "Не погоджуйтеся на окупацію". Алієв підказав шлях до відновлення цілісності України

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - сказав Алієв.

Він пояснив, що після першої атаки Баку міг припустити, що це була випадковість. Тому країна передала росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв в Україні, включно з консульським відділом, культурними центрами та іншими об'єктами. Однак атаки повторилися.

"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - переконаний президент.

Азербайджанський лідер додав, що у відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.

Резюмуючи Алієв назвав дії Росії "недружнім кроком".

Що сказали в РФ

Трохи пізніше на заяву президента Алієва відреагували в МЗС РФ, заявивши, що "з подивом сприйняли" висловлювання Баку.

"Під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв", - цитує ТАСС твердження російського відомства.

Удари РФ по об'єктах Азербайджану в Україні

Нагадаємо, 8 серпня Росія атакувала "Шахедами" нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Унаслідок удару виникла пожежа і було пошкоджено трубопровід дизельного палива.

Уже в ніч на 18 серпня окупанти здійснили повторний удар по НПЗ SOCAR в Одеському районі. Після влучання "Шахедів" виникла пожежа, було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.

Крім того, перед цим РФ вдарила десятками боргів по об'єкту газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ зі США та Азербайджану.

Також ми писали, що в ніч на 14 листопада РФ завдала масованого удару по Києву. Під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану.

