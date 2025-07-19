"Не погоджуйтеся на окупацію". Алієв підказав шлях до відновлення цілісності України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Шушинському медіафорумі.

Зокрема, у президента Азербайджану запитали, що він порадив би українцям як лідер нації, яка змогла після трьох десятків років відновити територіальну цілісність країни.

У відповідь Алієв сказав, що вже мав змогу відповідати на подібне запитання кілька років тому, і його відповідь не відрізнятиметься від того, що він говорив раніше.

"Думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - заявив Ільхам Алієв.

Продовжуючи відповідати на запитання, президент розповів історію своєї країни. Зокрема про те, що період Першої Карабаської війни був для Азербайджану дуже складним, трагічним і з численними жертвами. Постконфліктний період був не менш складним.

"З економічної (точки зору - ред.) у нас було мільйон людей, які залишилися без засобів до існування. Понад 700 тисяч азербайджанців із Карабаського регіону, а також 250 тисяч азербайджанців, які проживали у Вірменії, які були депортовані", - каже президент.

Він додав, що в той період населення країни становило 8 млн осіб. Держава мала один із найвищих рівнів на душу населення за кількістю біженців. Бюджет Азербайджану був порожнім і країну ніхто практично не підтримував. Зокрема, не було й міжнародної підтримки.

Таку країну очолив Айдар Алієв, якому вдалося стабілізувати ситуацію і поступово відроджувати державу.

"Поступово ми почали вставати, відроджуватися і думали тільки про одне. Я впевнений, що переважна більшість наших громадян поділяє те, що я кажу. Думали, як повернути окуповану територію. Розуміли, що буде важко", - каже Алієв.

Невдовзі, країна потроху почала повертати територію, при цьому міжнародна обстановка була проти Азербайджану. Зокрема, мінська група ОБСЄ була на боці Вірменії, і кожен у ній намагався зробити так, щоб статус-кво не змінювався і ситуація "тривала вічно". Крім того, були й інші моменти.

Однак Азербайджан не погоджувався з такими реаліями, і у 2020 році почав створювати нові.

"Ми вирішили, що ми створимо нові реалії, а потім ви будете з ними миритися. Так і сталося, нові реалії ми почали створювати у 2020 році. (На 44 день війни - ред.) вони змушені були з цим змиритися, потім у вересні 2023 року - за один день, з якими вони теж змушені були змиритися, тому я трошки ширше відповідаю на це питання, щоб розкрити те, що я сказав на самому початку", - пояснив Алієв.

Продовжуючи відповідь, він наголосив на головному: "Повертаючись до того, що я сказав - ніколи не здаватися і ніколи не миритися з порушенням територіальної цілісності".

Алієв додав, що він був президентом Азербайджану 17 років, перш ніж повернути окуповані території. Хоча водночас визнав, що віра в справедливість у нього практично зникала.

Ще одним важливим фактором президент Азербайджану відзначив консолідацію суспільства.

"Консолідація, яка дала таку моральну силу мені як президенту, як головнокомандувачу. І я був упевнений, що суспільство і народ буде за мною стояти. І це було, напевно, одним із вирішальних фактів. Так що повернуся до того, з чого почав, ніколи не здаватися", - резюмував Алієв.