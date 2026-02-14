Президент Азербайджана обвинил РФ в прямых атаках на посольство страны в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что россияне трижды совершили атаку на энергетику и посольство Азербайджана в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал в комментарии "Украинской правде" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - сказал Алиев.
Он пояснил, что после первой атаки Баку мог предположить, что это была случайность. Поэтому страна передала россиянам все координаты своих дипломатических представительств в Украине, включая консульский отдел, культурные центры и другие объекты. Однако атаки повторились.
"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - убежден президент.
Азербайджанский лидер добавил, что в ответ страна сделала "специальные" заявления, проинформировала посла и подала дипломатическую ноту.
Резюмируя Алиев назвал действия России "недружественным шагом".
Чуть позже на заявление президента Алиева отреагировали в МИД РФ, заявив, что "с недоумением восприняли" высказывания Баку.
"При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданским, учитываются места расположения диппредставительств", - цитирует ТАСС утверждение российского ведомства.
Напомним, 8 августа Россия атаковала "Шахедами" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар и был поврежден трубопровод дизельного топлива.
Уже в ночь на 18 августа оккупанты совершили повторный удар по НПЗ SOCAR в Одесском районе. После попадания "Шахедов" возник пожар, были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.
Кроме того, перед этим РФ ударила десятками долгов по объекту газотранспортной инфраструктуры у границы Украины с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.
Также мы писали, что в ночь на 14 ноября РФ нанесла массированный удар по Киеву. Во время обстрела обломками было повреждено посольство Азербайджана.