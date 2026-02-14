Президент Азербайджана обвинил РФ в прямых атаках на посольство страны в Украине

"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - сказал Алиев.

Он пояснил, что после первой атаки Баку мог предположить, что это была случайность. Поэтому страна передала россиянам все координаты своих дипломатических представительств в Украине, включая консульский отдел, культурные центры и другие объекты. Однако атаки повторились.

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - убежден президент.

Азербайджанский лидер добавил, что в ответ страна сделала "специальные" заявления, проинформировала посла и подала дипломатическую ноту.

Резюмируя Алиев назвал действия России "недружественным шагом".

Что сказали в РФ

Чуть позже на заявление президента Алиева отреагировали в МИД РФ, заявив, что "с недоумением восприняли" высказывания Баку.

"При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданским, учитываются места расположения диппредставительств", - цитирует ТАСС утверждение российского ведомства.