Война в Украине

Президент Азербайджана обвинил РФ в прямых атаках на посольство страны в Украине

Фото: Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что россияне трижды совершили атаку на энергетику и посольство Азербайджана в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал в комментарии "Украинской правде" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: "Не соглашайтесь на оккупацию". Алиев подсказал путь к восстановлению целостности Украины

"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - сказал Алиев.

Он пояснил, что после первой атаки Баку мог предположить, что это была случайность. Поэтому страна передала россиянам все координаты своих дипломатических представительств в Украине, включая консульский отдел, культурные центры и другие объекты. Однако атаки повторились.

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - убежден президент.

Азербайджанский лидер добавил, что в ответ страна сделала "специальные" заявления, проинформировала посла и подала дипломатическую ноту.

Резюмируя Алиев назвал действия России "недружественным шагом".

Что сказали в РФ

Чуть позже на заявление президента Алиева отреагировали в МИД РФ, заявив, что "с недоумением восприняли" высказывания Баку.

"При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданским, учитываются места расположения диппредставительств", - цитирует ТАСС утверждение российского ведомства.

Удары РФ по объектам Азербайджана в Украине

Напомним, 8 августа Россия атаковала "Шахедами" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар и был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Уже в ночь на 18 августа оккупанты совершили повторный удар по НПЗ SOCAR в Одесском районе. После попадания "Шахедов" возник пожар, были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.

Кроме того, перед этим РФ ударила десятками долгов по объекту газотранспортной инфраструктуры у границы Украины с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Также мы писали, что в ночь на 14 ноября РФ нанесла массированный удар по Киеву. Во время обстрела обломками было повреждено посольство Азербайджана.

