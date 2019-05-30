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Президент Австрии назначил временного канцлера

Новости » Политика    30.05.2019 - 16:58
Президент Австрии назначил временного канцлера
Фото: Александр ван дер Беллен и Бригитте Бирляйн (twitter.com/vanderbellen)

Президент Австрии назначил Бирляйн канцлером

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии. Об этом написал в Twitter президент страны Александр ван дер Беллен.

Беллен назначил Бирляйн канцлером.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал он.

Президент Австрии назначил временного канцлераНапомним, 27 мая Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Экстренное заседании парламента, где было принято это решение, стало результатом правительственного кризиса в Австрии, который спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла.  Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. 

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