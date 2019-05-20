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В Австрии развалилось коалиционное правительство

Новости » Политика    20.05.2019 - 21:25
В Австрии развалилось коалиционное правительство
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Австрийская партия свободы образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца

В Австрийской партии свободы (АПС) приняли решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он заявил об отставке главы МВД Херберта Кикла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kurier

Австрийская партия свободы образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. В правительстве партию представляют пять министров из 14.

Напомним, премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Кикл стал вторым членом правительства Австрии, который уходит в отставку за последние несколько дней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии требуют отставки вице-канцлера за сговор с россиянами. По информации издания на основе видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции АПС в парламенте Иоганн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами. 

В связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. 

 

Канцлер Австрии решил уволить главу МВД Курц настаивает на отставке главы МВД Австрии
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