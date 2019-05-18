Вице-канцлер Австрии подал в отставку

Фото: Хайнц-Кристиан Штрахе (wikimedia.org/GuentherZ)

Это произошло через 18 часов после публикации компрометирующего видео

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Щерба в Twitter.

Щерба отметил, что Штрахе подал в отставку через 18 часов после того, как было опубликовано компрометирующее видео.

В опубликованном заявлении указывается, что вице-канцлер больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны. На посту вице-канцлера его должен заменить Норберт Хофер, который ранее возглавлял министерство инфраструктуры.

Сам Штрахе заявил, что не хочет, чтобы этот скандал повлиял на судьбу правящей коалиции, поэтому он готов покинуть пост лидера Партии Свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии требуют отставки вице-канцлера за сговор с россиянами. По информации издания на основе видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции Австрийской партии свободы (АПС) в парламенте Иоганн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если и окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.