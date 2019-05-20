Канцлер Австрии решил уволить главу МВД

Фото: Херберт Кикл (1tv.ge)

Херберт Кикл стал вторым членом правительства Австрии, который уходит в отставку за последние несколько дней

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone.

Сообщается, что Кикл стал вторым членом правительства Австрии, который уходит в отставку за последние несколько дней. О своем намерении Курц доложил президенту страны Александру ван дер Беллену, который должен одобрить это решение.

Напомним, ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило о наличии видео, на котором вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и председатель фракции "Партии свободы" в парламенте Иоганн Гуденус в 2017 году заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь перед парламентскими выборами.

На видеозаписи Штрахе и его помощник Гуденус проводят на Ибице переговоры с женщиной, которая заявила о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen и пообещала в обмен на удачную сделку помочь на парламентских выборах в октябре 2017 года. На видео политики обещают ее семье доступ к государственным контрактам.

В связи со скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.

Отметим, ранее Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлекло за собой досрочные выборы в Австрии. Распад коалиции произошел из-за отставки вице-канцлера Австрии Гайнца-Кристиана Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами.







