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Канцлер Австрии решил уволить главу МВД

Новости » Политика    20.05.2019 - 20:29
Канцлер Австрии решил уволить главу МВД
Фото: Херберт Кикл (1tv.ge)

Херберт Кикл стал вторым членом правительства Австрии, который уходит в отставку за последние несколько дней

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone.

Сообщается, что Кикл стал вторым членом правительства Австрии, который уходит в отставку за последние несколько дней. О своем намерении Курц доложил президенту страны Александру ван дер Беллену, который должен одобрить это решение.

Напомним, ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило о наличии видео, на котором  вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и председатель фракции "Партии свободы" в парламенте Иоганн Гуденус в 2017 году заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь перед парламентскими выборами.

На видеозаписи Штрахе и его помощник Гуденус проводят на Ибице переговоры с женщиной, которая заявила о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen и пообещала в обмен на удачную сделку помочь на парламентских выборах в октябре 2017 года. На видео политики обещают ее семье доступ к государственным контрактам.

В связи со скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. 

Отметим, ранее Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлекло за собой досрочные выборы в Австрии. Распад коалиции произошел из-за отставки вице-канцлера Австрии Гайнца-Кристиана Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами.

 




 

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