Президент Австрії призначив тимчасового канцлера

Фото: Олександр ван дер Беллен і Брігітте Бирляйн (twitter.com/vanderbellen)

Президент Австрії призначив канцлером Бірляйн

Суддя Брігітте Бирляйн стала канцлером перехідного уряду Австрії. Про це написав у Twitter президент країни Олександр ван дер Беллен.

Беллен призначив Бирляйн канцлером.

"Минулі дні були непрості для нашої республіки. Ми в якомусь сенсі увійшли на нову територію. Проте хороша новина полягає в тому, що ми увійшли на цю нову територію з самою точною картою", - написав він.

Нагадаємо, 27 травня Нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курца. Це змушує канцлера Курца покинути свій пост.

Екстрене засідання парламенту, де було прийнято це рішення, стало результатом урядової кризи в Австрії, яку спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь багатої росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кікла. Також у зв'язку зі скандалом, що розгорівся віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.