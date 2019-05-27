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Парламент Австрии выразил недоверие правительству

Новости » Политика    27.05.2019 - 17:31
Парламент Австрии выразил недоверие правительству
Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Это вынуждает канцлера покинуть свой пост

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Австрии.

Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост. Отметим, в Австрии состоялось экстренное заседании парламента.

"Нижняя палата парламента выразила недоверие канцлеру и его министрам подавляющим большинством голосов", - говорится в сообщении.

Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен назначить нового канцлера.

Отмечается, что созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии, который спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла.  Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. 

Отметим, что в Австрийской партии свободы (АПС) приняли решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он заявил об отставке главы МВД Херберта Кикла.

По информации издания Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, основанной на видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в парламенте Йоханн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если та предоставит финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.

На видеозаписи Штрахе и его помощник Гуденус проводят на Ибице переговоры с женщиной, которая заявила о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen и пообещала в обмен на удачную сделку помочь на парламентских выборах в октябре 2017 года. На видео политики обещают ее семье доступ к государственным контрактам.

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