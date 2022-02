Презентация Nintendo и завершение строительства Starship: главное из мира технологий за 10 февраля

SpaceX показала завершение строительства Starship

Компания достроила сверхтяжелую ракету в прямом эфире. Starship готова к первому орбитальному полету, однако сначала ей придется дождаться разрешения от американского регулятора.

Также интересно, что во время строительства, SpaceX использовала башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу". Ее высота составляет 140 метров.

Nintendo провела презентацию Direct

Это была первая выставка Direct в текущем году.

Во время презентации компания продемонстрировала ряд новых интересных игр, а также ремейков старых франшиз, которые в свое время были доступными лишь на PlayStation.

Также Nintendo анонсировала Switch Sports, которая раскрыла возможности консоли Wii.

Однако, продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild так и не анонсировали.

Маска высмеяли за саркастическую публикацию

Предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение с надписью: ”Спасибо, что курите”. Миллиардер пытался намекнуть на то, что эта дурная привычка на самом деле является разрушительной для нашего организма, однако не все его подписчики оценили данный "совет”.

Стример TimTheTatman ответил Маску фотографией на которой он изображен с большой сигарой. Большинству понравилось сообщение геймера, в связи с чем они также решили присоединиться к треду.

Что готовят мобильные операторы в рамках "єСмартфон" от Зеленского

Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным от коронавируса людям старше 60 лет - бесплатные смартфоны.

Сейчас украинские мобильные операторы уже начали переговоры с Министерством цифровой трансформации, чтобы обсудить возможные льготные тарифы для пенсионеров.

Также РБК-Украина рассказало и о том, какие же тарифы можно выбрать для пожилых людей.

TikTok работает над возрастным ограничением для контента

ByteDance начала работать над возрастными ограничениями в своем приложении TikTok.

В последнее время компании подвергаются все более жесткой проверке относительно ограничений ради молодых пользователей платформ. Например, Meta подверглась критике после заявления о разработке версии Instagram для детей. Также компанию обвинили и в том, что она скрывала проверки влияния фотоблога на психику подростков.

TikTok, со своей стороны, планирует опираться на стандарты оценки, которые используют для фильмов и игр.